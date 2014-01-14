Темы: Зоар, Душа, Похороны, Траур, Загробная жизнь, Смерть, Яков ШубОтложить Отложено Подписаться Вы подписаны
Доброго времени суток, Уважаемые Раввины! Скажите, пожалуйста, что происходит с душой человека после смерти? Некоторые говорят, что душа человека остается после смерти некоторое время на земле, это правда или вымысел? Заранее благодарен. Максим
Уважаемый Максим,
Большое спасибо за Ваш вопрос. Безусловно, тяжело полностью осветить эту обширную тему, тем более что происходящее с душой скрыто от нас. Попробуем хотя бы немного приоткрыть завесу, основываясь на информации, которую наши мудрецы передали нам.
В каббалистической книге Зоар (гл. Вайехи) сказано, что перед смертью человек получает возможность увидеть то, что ожидает его в Мире Душ. Когда человек лежит на смертном одре и Мера Суда парит над ним, намереваясь забрать его из этого мира, его душа поднимается на новый уровень, где она не была при жизни и откуда видны вещи, обычно скрытые от людей. Например, в своей книге «Чтобы ты остался евреем» (2-ое изд., Иерусалим, 5768, с. 95) рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, рассказывает, что его отец перед смертью увидел образ своего отца (дедушки Рава Ицхака).
Затем является Ангел Смерти. Он стоит во весь рост с острым мечом в руке. Человек поднимает глаза и видит стены дома, пылающие огнем. Этот образ заставляет все тело человека и его дух трепетать, и его сердце не находит покоя. Человек дрожит от страха и желает укрыться от ужасного зрелища, но не может. Тогда дух его «обходит» все органы и прощается с ними, как человек, который прощается со своими близкими, расставаясь с ними. И, наконец, дух покидает тело (Зоар,гл. Насо, Авода Зара, 20 б).
Когда душа праведника поднимается вверх, ее сопровождают ангелы, души умерших родственников и друзей, а также души других праведников, которые приветствуют ее: «Он (цадик) отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей» (Йешаягу 57:2). Они показывают ей место покоя и наслаждения и место наказания. Душа праведника сразу занимает отведенное ей место и начинает наслаждаться Б-жественным Светом, а душа грешника остается в этом мире, пока тело не похоронят в земле (Зоар,гл. Вайехи, Ктубот 104а).
Почти все души проходят постепенный не особенно приятный процесс перехода из этого мира в мир Высший (хибут а-кевер). Талмуд в нескольких местах говорит, что червь для умершего гораздо страшнее, чем игла для живой плоти. Поскольку мертвое тело не чувствует, можно понять, что речь идет о мучениях души при виде того, что происходит с телом. Возвышение души происходит в несколько этапов:3 дня, 7 дней, 30 дней и 12 месяцев.
Три дня: самый тяжелый траур соблюдается в течение первых трех дней после смерти человека. Тело еще не изменилось, и душа парит над ним, намереваясь вернуться. Когда через три дня она видит, что лицо человека меняется, она начинает уходить (Бэрейшит Рабба, гл. 100). Книга Зоар предлагает человеку задуматься о своем поведении еще в этом мире, пока есть возможность, описывая, что может произойти в первые три дня после смерти: «И был Йона в чреве рыбы… три дня и три ночи» (Йона 2:1). Это намек на первые три дня нахождения человека в могиле — прежде чем его чрево раскрывается. По истечении трех дней содержимое его внутренностей проливается на лицо и говорит ему: «Возьми то, что ты положил в меня. Ты целыми днями ел и пил и не заботился о бедных, ты не дал им есть с тобой, и они страдали от голода…» (Зоар, Ваякэль).
Семь дней: все семь дней душа мечется от дома к могиле и от могилы к дому и оплакивает тело, как сказано: «Его плоть страдает от боли, и его душа оплакивает его» (Иов 14:22). Аризаль объясняет, что на том уровне души, который называется нэфеш, душа делится на две части: внешнюю(макиф) и внутреннюю (пними). Каждая из них подразделяется еще на семь частей. Внутренняя часть остается с телом в могиле, а внешняя остается в доме покойного. Каждый из семи дней одна из семи частей внешнего уровня покидает дом траура и перемещается в могилу, а на седьмой день все эти части поднимаются. Поэтому, по мнению Аризаля, необходимо установить надгробие именно в седьмой день. Однако более распространенный обычай — ставить надгробие на тридцатый день.
Тридцать дней и двенадцать месяцев: через три дня после смерти человека судят за действия его рук, ног и глаз. Это продолжается до тридцатого дня. В течение этих тридцати дней нэфеш и тело наказываются вместе. Поэтому душа остается внизу и не поднимается на свое место, как женщина, которая отдаляется от мужа в период ритуальной нечистоты (Зоар, Ваякель). В течение первых двенадцати месяцев после смерти тело еще не полностью разложилось и душа иногда может спускаться к телу и подниматься обратно. После этого срока душа окончательно поднимается наверх, а тело покоится в земле и ожидает воскрешения из мертвых (Шабат 152 б). Тосафот добавляют: тем не менее, даже после 12 месяцев душа иногда может спускаться в этот мир.
Душа проходит процесс суда и очищения в духовной сфере. Это может включать в себя очищение в Геиноме, где есть верхняя и нижняя «секции», каждая из которых в свою очередь состоит из семи камер. В конечном итоге, большинство душ удостаивается своего места в Ган-Эдене, где также есть нижняя и верхняя «секции», каждая из которых состоит из семи камер. Об этом наши мудрецы говорят, что каждый праведник получает место в мире грядущем по своим заслугам, подобно царю, который входит в город со своей свитой. Все они входят через одни ворота, но когда приходит ночь, каждый получает место для ночлега в соответствии со своим рангом (Шабат 152а). Всевышний приготовляет отдельную корону для каждого праведника (Мегила 15 б).
О том, как мы в этом мире можем помочь душе близкого человека, облегчить процесс очищения и возвышения его души читайте «Как почтить память родственницы?».
С уважением, Яков Шуб
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