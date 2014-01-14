Что происходит с душой человека после смерти?

Уважаемый Максим,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Безусловно, тяжело полностью осветить эту обширную тему, тем более что происходящее с душой скрыто от нас. Попробуем хотя бы немного приоткрыть завесу, основываясь на информации, которую наши мудрецы передали нам.

В каббалистической книге Зоар (гл. Вайехи) сказано, что перед смертью человек получает возможность увидеть то, что ожидает его в Мире Душ. Когда человек лежит на смертном одре и Мера Суда парит над ним, намереваясь забрать его из этого мира, его душа поднимается на новый уровень, где она не была при жизни и откуда видны вещи, обычно скрытые от людей. Например, в своей книге «Чтобы ты остался евреем» (2-ое изд., Иерусалим, 5768, с. 95) рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, рассказывает, что его отец перед смертью увидел образ своего отца (дедушки Рава Ицхака).

Затем является Ангел Смерти. Он стоит во весь рост с острым мечом в руке. Человек поднимает глаза и видит стены дома, пылающие огнем. Этот образ заставляет все тело человека и его дух трепетать, и его сердце не находит покоя. Человек дрожит от страха и желает укрыться от ужасного зрелища, но не может. Тогда дух его «обходит» все органы и прощается с ними, как человек, который прощается со своими близкими, расставаясь с ними. И, наконец, дух покидает тело (Зоар,гл. Насо, Авода Зара, 20 б).

Когда душа праведника поднимается вверх, ее сопровождают ангелы, души умерших родственников и друзей, а также души других праведников, которые приветствуют ее: «Он (цадик) отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей» (Йешаягу 57:2). Они показывают ей место покоя и наслаждения и место наказания. Душа праведника сразу занимает отведенное ей место и начинает наслаждаться Б-жественным Светом, а душа грешника остается в этом мире, пока тело не похоронят в земле (Зоар,гл. Вайехи, Ктубот 104а).

Почти все души проходят постепенный не особенно приятный процесс перехода из этого мира в мир Высший (хибут а-кевер). Талмуд в нескольких местах говорит, что червь для умершего гораздо страшнее, чем игла для живой плоти. Поскольку мертвое тело не чувствует, можно понять, что речь идет о мучениях души при виде того, что происходит с телом. Возвышение души происходит в несколько этапов:3 дня, 7 дней, 30 дней и 12 месяцев.

Три дня: самый тяжелый траур соблюдается в течение первых трех дней после смерти человека. Тело еще не изменилось, и душа парит над ним, намереваясь вернуться. Когда через три дня она видит, что лицо человека меняется, она начинает уходить (Бэрейшит Рабба, гл. 100). Книга Зоар предлагает человеку задуматься о своем поведении еще в этом мире, пока есть возможность, описывая, что может произойти в первые три дня после смерти: «И был Йона в чреве рыбы… три дня и три ночи» (Йона 2:1). Это намек на первые три дня нахождения человека в могиле — прежде чем его чрево раскрывается. По истечении трех дней содержимое его внутренностей проливается на лицо и говорит ему: «Возьми то, что ты положил в меня. Ты целыми днями ел и пил и не заботился о бедных, ты не дал им есть с тобой, и они страдали от голода…» (Зоар, Ваякэль).

Семь дней: все семь дней душа мечется от дома к могиле и от могилы к дому и оплакивает тело, как сказано: «Его плоть страдает от боли, и его душа оплакивает его» (Иов 14:22). Аризаль объясняет, что на том уровне души, который называется нэфеш, душа делится на две части: внешнюю(макиф) и внутреннюю (пними). Каждая из них подразделяется еще на семь частей. Внутренняя часть остается с телом в могиле, а внешняя остается в доме покойного. Каждый из семи дней одна из семи частей внешнего уровня покидает дом траура и перемещается в могилу, а на седьмой день все эти части поднимаются. Поэтому, по мнению Аризаля, необходимо установить надгробие именно в седьмой день. Однако более распространенный обычай — ставить надгробие на тридцатый день.

Тридцать дней и двенадцать месяцев: через три дня после смерти человека судят за действия его рук, ног и глаз. Это продолжается до тридцатого дня. В течение этих тридцати дней нэфеш и тело наказываются вместе. Поэтому душа остается внизу и не поднимается на свое место, как женщина, которая отдаляется от мужа в период ритуальной нечистоты (Зоар, Ваякель). В течение первых двенадцати месяцев после смерти тело еще не полностью разложилось и душа иногда может спускаться к телу и подниматься обратно. После этого срока душа окончательно поднимается наверх, а тело покоится в земле и ожидает воскрешения из мертвых (Шабат 152 б). Тосафот добавляют: тем не менее, даже после 12 месяцев душа иногда может спускаться в этот мир.

Душа проходит процесс суда и очищения в духовной сфере. Это может включать в себя очищение в Геиноме, где есть верхняя и нижняя «секции», каждая из которых в свою очередь состоит из семи камер. В конечном итоге, большинство душ удостаивается своего места в Ган-Эдене, где также есть нижняя и верхняя «секции», каждая из которых состоит из семи камер. Об этом наши мудрецы говорят, что каждый праведник получает место в мире грядущем по своим заслугам, подобно царю, который входит в город со своей свитой. Все они входят через одни ворота, но когда приходит ночь, каждый получает место для ночлега в соответствии со своим рангом (Шабат 152а). Всевышний приготовляет отдельную корону для каждого праведника (Мегила 15 б).

О том, как мы в этом мире можем помочь душе близкого человека, облегчить процесс очищения и возвышения его души читайте «Как почтить память родственницы?».

С уважением, Яков Шуб